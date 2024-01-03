Advertisement

لبنان

بري يتجه لطلب "عون القطريين"

Lebanon 24
03-01-2024 | 22:33
A-
A+
Doc-P-1148390-638399434333278292.jpg
Doc-P-1148390-638399434333278292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت جويل بو يونس في" الديار": فيما لا تزال الرئاسة مجمدة الى ان تنجلي الصورة ولا سيما على جبهة الجنوب، تكشف اوساط متابعة ان رئيس مجلس النواب الذي سيعيد تحريك واشعال محركات مبادراته، سيكون له خطوة ما في الايام القليلة المقبلة لتحفيز الفرقاء على الاتفاق على رئيس للجمهورية ، مشيرة الى ان بري قد يعود ويطلب من القطريين معاودة حراكهم الرئاسي، وهذا قد يتبلور مع عودة الموفد القطري الى بيروت قريبا.
Advertisement
وبالانتظار، تشير الاوساط الى ان حظوظ جوزيف عون الرئاسية تتقدم اكثر، لا سيما ان الرجل يلقى تأييدا اميركيا - قطريا - سعوديا – فرنسيا، الى جانب قسم كبير من فرقاء الداخل. وردا على سؤال عما اذا كان حزب الله سيبدل رأيه ويسير بالعماد عون، بعد ان يكون قد تخلى عن دعم ترشيح سليمان فرنجية، تجيب المصادر المطلعة على جو الحزب بالقول :" مرشحنا لا يزال سليمان فرنجية". 
لكن مصدرا مطلعا على جو 8 آذار، يستطرد ليقول :" من مدّد لجوزيف عون قائدا للجيش يستطيع ان يوصله الى سدة الرئاسة بعدد الاصوات التي نالها، وبالتالي لا شيء يمنع تكراره رئاسيا.
اما عن اللقاء والعشاء الذي جمع فرنجية بجوزيف عون ، وعما قيل بان الرئاسة كان طبقا اساسا على طاولة النقاش ، فيعلق المصدر بالقول : لا كلام رئاسيا، وما جمعهما هو تصرفات باسيل الرافضة للطرفين، ويختم المصدر بالقول :" انحكى بكل شي الا الرئاسة واحتل الصيد وكم يبلغ طول الخرطوشة وفعاليتها ، حصة لا بأس بها من الحديث"، في اشارة واضحة الى ان ما جمع عون وفرنجية هو جبران باسيل ولو بطريقة غير مباشرة!
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:23 | 2024-01-04
02:15 | 2024-01-04
02:09 | 2024-01-04
02:03 | 2024-01-04
01:51 | 2024-01-04
01:47 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24