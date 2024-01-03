بري يتجه لطلب "عون القطريين"

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كتبت جويل بو يونس في" الديار": فيما لا تزال الرئاسة مجمدة الى ان تنجلي الصورة ولا سيما على جبهة الجنوب، تكشف اوساط متابعة ان رئيس مجلس النواب الذي سيعيد تحريك واشعال محركات مبادراته، سيكون له خطوة ما في الايام القليلة المقبلة لتحفيز الفرقاء على الاتفاق على رئيس للجمهورية ، مشيرة الى ان بري قد يعود ويطلب من القطريين معاودة حراكهم الرئاسي، وهذا قد يتبلور مع عودة الموفد القطري الى بيروت قريبا.وبالانتظار، تشير الاوساط الى ان حظوظ جوزيف عون الرئاسية تتقدم اكثر، لا سيما ان الرجل يلقى تأييدا اميركيا - قطريا - سعوديا – فرنسيا، الى جانب قسم كبير من فرقاء الداخل. وردا على سؤال عما اذا كان حزب الله سيبدل رأيه ويسير بالعماد عون، بعد ان يكون قد تخلى عن دعم ترشيح سليمان فرنجية، تجيب المصادر المطلعة على جو الحزب بالقول :" مرشحنا لا يزال سليمان فرنجية".لكن مصدرا مطلعا على جو 8 آذار، يستطرد ليقول :" من مدّد لجوزيف عون قائدا للجيش يستطيع ان يوصله الى سدة الرئاسة بعدد الاصوات التي نالها، وبالتالي لا شيء يمنع تكراره رئاسيا.اما عن اللقاء والعشاء الذي جمع فرنجية بجوزيف عون ، وعما قيل بان الرئاسة كان طبقا اساسا على طاولة النقاش ، فيعلق المصدر بالقول : لا كلام رئاسيا، وما جمعهما هو تصرفات باسيل الرافضة للطرفين، ويختم المصدر بالقول :" انحكى بكل شي الا الرئاسة واحتل الصيد وكم يبلغ طول الخرطوشة وفعاليتها ، حصة لا بأس بها من الحديث"، في اشارة واضحة الى ان ما جمع عون وفرنجية هو جبران باسيل ولو بطريقة غير مباشرة!