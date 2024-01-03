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لبنان

ضلّوا طريقهم في أحد الأحراج.. إنقاذ ٤ مواطنين في الكورة

Lebanon 24
03-01-2024 | 23:23
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تمكن عناصر في الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية، من العثور على ٤ مواطنين ضلّوا طريقهم في أحد الأحراج بين بزيزا ودار بعشتار-الكورة، حين عمدوا الى التوغل في الأحراج فاستنجدوا بالدفاع المدني وتم إنقاذهم وتأمينهم الى مكان يسهل لهم إمكانية المغادرة.
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