ضلّوا طريقهم في أحد الأحراج.. إنقاذ ٤ مواطنين في الكورة

تمكن عناصر في الدفاع المدني، وبعد جهودٍ مضنية، من العثور على ٤ مواطنين ضلّوا طريقهم في أحد الأحراج بين بزيزا ودار بعشتار-الكورة، حين عمدوا الى التوغل في الأحراج فاستنجدوا بالدفاع المدني وتم إنقاذهم وتأمينهم الى مكان يسهل لهم إمكانية المغادرة.

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