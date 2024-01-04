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لبنان

طيران استطلاعي وغارات معادية.. كيف بدا المشهد عند الحدود الجنوبية ليلاً؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 00:29
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حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح الاولى، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى نهر الليطاني، واستمر بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق التي وصلت الى سماء بلدات زبقين والقليلة.
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وكان العدو الإسرائيلي صعّد مساء امس من اعتداءاته، فاستهدف بالطيران منزلا في بلدة الناقورة لصاحبه من آل حمزة مؤلف من ثلاث طبقات فدمره بالكامل، وألحق اضرارا جسيمة بالمنازل المحيطة وبالسيارات والممتلكات.
 
وأدى قصف المنزل الى استشهاد اربعة نعاهم "حزب الله" ببيان رسمي، كما وادى الى اصابة تسعة جرحى من المدنيين نقلتهم سيارات الاسعاف الى مستشفيات مدينة صور. 
 
وقبل الغارة بقليل، أغار الطيران الحربي المعادي وعلى دفعات متتالية على اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، وسقط عدد من القنابل في محيط مركزي اليونيفيل والجيش.
 
كما اغار قرابة العاشرة ليلا على اطراف بلدتي عيتا الشعب وطيرحرفا، وأطلقت مسيّرة معادية صاروخا موجها على أطراف بلدة طيرحرفا. 
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