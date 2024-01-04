التيار يعاقب "حزب الله"

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يبدو ان "التيار الوطني الحر" يعاقب "حزب الله" بعد عدم منع الاخير عملية التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، اذ حتى اللحظة لم يصدر اي تعليق او ادانة رسمية لاستهداف الضاحية الجنوبية.وتقول المصادر ان "التيار" لا يريد ان يظهر امام جمهوره كمن يريد تغطية وجود الفصائل الفلسطينية في لبنان وتحديدا ضمن الاطر العسكرية التي كان يمثلها صالح العاروري، لذلك تجنب "التيار" إصدار اي تعليق".وترى المصادر ان "التيار" يحاول التمايز بشكل كامل عن الحزب ويعطي اشارة واضحة بأن القضايا الاستراتيجية لم تعد خارج الخلاف ما دامت حارة حريك تعمل ضد مصالح التيار الداخلية...