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لبنان

في أقل من 24 ساعة.. كشف ملابسات جريمة القبيات

Lebanon 24
04-01-2024 | 01:23
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تمكنت الاجهزة الامنية من توقيف المدعو "د.ج" وهو المتهم بقتل المدعو "ط.ع" الذي عثر عليه فجر امس داخل منزله في بلدة القبيات في عكار جثة  اثر تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وكان القاتل قد فر في حينها الى جهه مجهولة الا ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض عليه بأقل من ٢٤ ساعة واحالته الى الجهات المختصة للتوسع بالتحقيق ومعرفة دوافع القتل.
وأشارت المعلومات الى ان الموقوف وهو شرطي بلدية من بلدة بزبينا العكارية
 
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