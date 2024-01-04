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لبنان

مجلس الوزراء الى الاسبوع المقبل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-01-2024 | 01:30
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باشرت الدوائر الحكومية المختصة التحضير لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل للبحث في العديد من الملفات والبنود الاساسية ومنها بشكل خاص ملف التقديمات للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
ولم يعرف بعد ما سيكون عليه القرار بشأن القوانين التي تريث رئيس الحكومة في نشرها في الجريدة الرسمية وهي القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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