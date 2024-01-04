إتصالات أوروبية بحزب الله: "ضمانات واغراءات"

Advertisement

بعد عملية اغتيال نائب رئيس المجلس السياسي في حركة حماس صالح العاروري، تكثفت الاتصالات من اجل منع التصعيد واحتوائه وحصلت اتصالات اوروبية مع "حزب الله" بهدف التهدئة.وتقول مصادر مطلعة ان "حزب الله" لم يعط اي مؤشرات ايجابية، في وقت يبدو ان عددا كبيرا من الوسطاء سيصل الى بيروت خلال الساعات والايام القليلة المقبلة لمواكبة الاحداث ومحاولة الحد من التدهور.وتقول المصادر إن الاوروبيين سيكون لهم الدور الاكبر في التواصل مع القوى السياسية اللبنانية ومع "حزب الله" تحديدا لاقناعه بأن الضربة لم تكن تستهدفه بل تستهدف "حماس" حصرا.كما تشير المصادر الى "أن هناك سعيا للحفاظ على الامن في لبنان لان انفجار الوضع العسكري في لبنان سيؤدي الى موجات نزوح كبرى بإتجاه القارة الاوروبية المتضررة اقتصادياً، خلال الحرب او بعدها.وترى المصادر ان الازمة الداخلية اللبنانية لن تكون اولوية في البحث، ولو تم التركيز عليها اعلامياً، اذ ان السعي سيتركز على اقناع "حزب الله" بعدم توسيع الحرب واعطائه ضمانات واغراءات، خصوصا ان مستوى الحرب في غزة آخذ بالتراجع..