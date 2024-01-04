الليرة اللبنانية من بين أسوأ العملات أداء.. هذا ما ينتظرها في الـ 2024

Advertisement

صُنفت الليرة اللبنانية مؤخرا من بين أسوأ العملات أداء في العام 2023، إذ تراجعت نحو 90% أمام الدولار، بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ والتي تعتمد على الأسعار الرسمية للعملات في البنوك المركزية.فهل تدهور الليرة سيستمر في الـ 2024؟ يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "الليرة اللبنانية والجنيه المصري والليرة السورية شهدت تدهورا جنونيا في مقابل الدولار الأميركي وصنفت بالتالي كأسوأ العملات أداء ولاسيما الليرة اللبنانية التي اعتبرت من بين أسوأ العملات في عام 2023".واعتبر ان "المخاوف ستستمر في العام الجديد، لأن المحاذير والتحديات كبيرة"، وقال: "لا نعلم ان كانت السلطة في لبنان قادرة على إيقاف هذا التدهور وعلى إقرار الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام لاسيما وان الأزمات المالية والاجتماعية بدأت تتفاقم، من مشكلة أساتذة التعليم الرسمي والحديث عن عودة الموظفين في القطاع العام إلى الإضراب إضافة إلى صرخة القطاعات المُتضررة من الضرائب في حال أقرت الموازنة والنزاع القائم بين المصارف والدولة".ولفت إلى ان "لبنان سيواجه في الـ 2024 مجموعة تحديات كبيرة وحلها لن يكون سهلاً"، وختم بالقول: "إذا لم يتم إيجاد الحلول فنحن ذاهبون إلى مزيد من التدهور وقد تصبح الليرة اللبنانية الأسوأ في العالم".