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لبنان

سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد

Lebanon 24
04-01-2024 | 01:47
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أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" ان القسم الاول من كانون الثاني الحالي اي منذ الأول من كانون الثاني وحتى 10 منه تقريباً لا يوجد عواصف ثلجية ولا منخفضات قطبية لان المنظومة الجوية ليست لصالح لبنان خلال هذه الفترة حيث يوجد فقط منخفضات عادية ومطرية وليست باردة.
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وأضافت الصفحة: "ما يحدث الآن هو مجرد هدوء قبل دخول لبنان في عز الشتاء القطبي والذي سوف يكون هذا الموسم الأقسى منذ عام 1950 من حيث العواصف الثلجية والبرودة القارسة."

وتابعت الصفحة: "استعدوا للعواصف الثلجية والبرودة القارسة بعد 15 كانون الثاني تقريباً حيث سنكون على موعد مع المنخفضات القطبية والعواصف الثلجية المُتتالية".

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