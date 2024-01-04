20
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
Lebanon 24
04-01-2024
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" ان القسم الاول من كانون الثاني الحالي اي منذ الأول من كانون الثاني وحتى 10 منه تقريباً لا يوجد عواصف ثلجية ولا منخفضات قطبية لان المنظومة الجوية ليست لصالح لبنان خلال هذه الفترة حيث يوجد فقط منخفضات عادية ومطرية وليست باردة.
Advertisement
وأضافت الصفحة: "ما يحدث الآن هو مجرد هدوء قبل دخول لبنان في عز الشتاء القطبي والذي سوف يكون هذا الموسم الأقسى منذ عام 1950 من حيث العواصف الثلجية والبرودة القارسة."
وتابعت الصفحة: "استعدوا للعواصف الثلجية والبرودة القارسة بعد 15 كانون الثاني تقريباً حيث سنكون على موعد مع المنخفضات القطبية والعواصف الثلجية المُتتالية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
Lebanon 24
معلومات مثيرة جداً عن صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت.. التفاصيل لافتة!
14:00 | 2024-01-03
03/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
Lebanon 24
سيكون الأقسى منذ عام 1950: لبنان سيدخل في عز الشتاء القطبي.. استعدوا للمنخفضات والعواصف في هذا الموعد
01:47 | 2024-01-04
04/01/2024 01:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
Lebanon 24
للمواطنين.. بيانٌ مهم من هيئة إدارة السير
11:45 | 2024-01-03
03/01/2024 11:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد للحظة اغتيال العاروري في الضاحية.. شاهدوا كيف حصل القصف!
Lebanon 24
فيديو جديد للحظة اغتيال العاروري في الضاحية.. شاهدوا كيف حصل القصف!
06:35 | 2024-01-03
03/01/2024 06:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
نبأ عن عملية إغتيال في صيدا.. ما حقيقته؟
15:15 | 2024-01-03
03/01/2024 03:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2024-01-04
"تحوّل خطير".. ماذا بعد استهداف الضاحية واغتيال صالح العاروري؟!
05:00 | 2024-01-04
بعد حادثة الضاحيّة الجنوبيّة... ما الذي ينتظر لبنان في العامّ 2024؟
04:41 | 2024-01-04
"حماس" تدعو إلى المشاركة في تشييع العاروري في بيروت اليوم
04:00 | 2024-01-04
رفضا للقانونين السكني وغير السكني.. ممثلو لجان المستأجرين دعوا الى الاعتصام في هذا التاريخ
04:00 | 2024-01-04
مُفاجأة في خطاب نصرالله.. كلمة تلفَّظ بها "خلطت كلَّ الأوراق"!
03:57 | 2024-01-04
ميديا بارت: الحزب سيردّ على اسرائيل مع الحفاظ على الغموض
فيديو
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
04/01/2024 12:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
04/01/2024 12:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصرفاتها.. شتمت صديقها في الشارع وركلت سيارته! (فيديو)
00:08 | 2023-12-30
04/01/2024 12:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24