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لبنان

نقابة موظفي الخليوي: الأسبوع المقبل حاسم

Lebanon 24
04-01-2024 | 02:03
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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، أن "الأسبوع المقبل هو الوقت الحاسِم لإنهاء عمليّة توقيع وزارة الاتصالات العقد الجماعي"، لافتة الى أنها "لن تتَرَدَّد في اتخاذ الإجراءات والتحرُّكات المطلوبة للحفاظ على ديمومة واستمراريَّة عَمَلِ الموظّفين، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة".
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وقالت النقابة في رسالة وجّهتها الى الموظفين: "بعد إعطاء النقابة المُهَل الضروريَّة لإنضاج توقيع عقد العمل الجماعيّ، وبعد حصولِنَا على التطمينات اللّازمة من المعنيين لإتمام عملية التوقيع، لكن من دون أن تصبح ذات بُعدٍ قانونيّ. وبناءً على ما تقدَّم، قامت النقابة بسلسلة لقاءات وإتصالات مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش لإنجازِ الآليات التنفيذيَّة لإتمام عملية التوقيع للعقد. وأكَّدت إدارتا الشركتين أنّهُما ستقومان بإرسال طلب الموافقة على العقد إلى وزارة الإتصالات، مُرفَقا بالنُسَخ النهائيَّة، خلال اليومين المقبلين، على أن يَتُمَّ التوقيع على عقد العمل الجماعيّ الجديد، خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير."

أضافت: إن النقابة، إذ تَنظُر بإيجابيَّة إلى هذا التعاون بين مجلس النقابة، وإدارتي الشركتين ووزارة الإتصالات، لإنجاز التوقيع في أسرع وقتٍ مُمكنٍ، تَعتبِرُ أنّ الأسبوع المقبل هو بِِمثَابة الوقت الحاسِم لإنهاء عمليّة التوقيع. كما أنّنَا لن نَتَرَدَّد في إتخاذ الإجراءات والتحرُّكات المطلوبة للحفاظ على ديمومة وإستمراريَّة عَمَلِ الموظّفين، بِشتَّى الوسائل القانونيّة المشروعة".
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