Advertisement

لبنان

بعد استشهاد 4 من عناصر حزب الله.. كيف هو الوضع عند الحدود الشمالية مع لبنان؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 02:09
A-
A+
Doc-P-1148456-638399565089257253.png
Doc-P-1148456-638399565089257253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته إلى الجبهة الشمالية إن "الاستعدادات على أشدها لمواجهة أي تصعيد".
 
لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "التركيز لا يزال منصباً على محاربة حركة حماس".
Advertisement

كما أضاف هاليفي في الفيديو الي نشره المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة إكس "أن هناك تغييرات في النظام الدفاعي بالجبهة الشمالية تشمل نشر قوات قوامها أكبر بكثير مما سبق". 

أتى ذلك، بعدما أعلن حزب الله في بيان مساء أمس الأربعاء استشهاد أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك، مسؤول الحزب بالناقورة. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-01-04
05:00 | 2024-01-04
04:41 | 2024-01-04
04:00 | 2024-01-04
04:00 | 2024-01-04
03:57 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24