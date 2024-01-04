بعد استشهاد 4 من عناصر حزب الله.. كيف هو الوضع عند الحدود الشمالية مع لبنان؟

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته إلى الجبهة الشمالية إن "الاستعدادات على أشدها لمواجهة أي تصعيد".

Advertisement

لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "التركيز لا يزال منصباً على محاربة حركة حماس".كما أضاف هاليفي في الفيديو الي نشره المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على حسابه في منصة إكس "أن هناك تغييرات في النظام الدفاعي بالجبهة الشمالية تشمل نشر قوات قوامها أكبر بكثير مما سبق".أتى ذلك، بعدما أعلن حزب الله في بيان مساء أمس الأربعاء استشهاد أربعة من عناصره بينهم القيادي حسين يزبك، مسؤول الحزب بالناقورة.