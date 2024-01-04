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لبنان

الدول التي تسجل أعلى نسبة تضخم في العالم... لبنان في مرتبة متقدمة جدا أين حل؟

Lebanon 24
04-01-2024 | 02:23
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أفادت وكالة "نوفوستي" بأن فنزويلا سجلت حتى تشرين الأول الماضي أعلى نسبة للتضخم في العالم حيث ارتفعت كلفة الخدمات والمعيشة بواقع 317%، متقدمة على لبنان الذي حل ثانيا بـ215%.
 
وجاءت بعد لبنان الأرجنتين بواقع 143%، وتركيا 61.4%، وسيراليون 54.6%.
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وفي أوروبا تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في هنغاريا بواقع 9.9%، وصربيا 8.5%، ورومانيا 8.1%، فيما تم تسجيل أدنى مؤشرات للتضخم في بلجيكا بواقع 0.4% والدنمارك 0.1%.

وبين الدول الآسيوية تم تسجيل أعلى نمو للأسعار في باكستان بواقع 26.9%، ولاوس 25.8%، وكازاخستان 10.8%، فيما سجل أدنى نسبة للتضخم في بروناي بواقع 0.1%. (روسيا اليوم) 

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