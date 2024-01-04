الدول التي تسجل أعلى نسبة تضخم في العالم... لبنان في مرتبة متقدمة جدا أين حل؟

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن فنزويلا سجلت حتى تشرين الأول الماضي أعلى نسبة للتضخم في العالم حيث ارتفعت كلفة الخدمات والمعيشة بواقع 317%، متقدمة على لبنان الذي حل ثانيا بـ215%.



Advertisement

وفي أوروبا تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في هنغاريا بواقع 9.9%، وصربيا 8.5%، ورومانيا 8.1%، فيما تم تسجيل أدنى مؤشرات للتضخم في بلجيكا بواقع 0.4% والدنمارك 0.1%.



وبين الدول الآسيوية تم تسجيل أعلى نمو للأسعار في باكستان بواقع 26.9%، ولاوس 25.8%، وكازاخستان 10.8%، فيما سجل أدنى نسبة للتضخم في بروناي بواقع 0.1%. (روسيا اليوم) وجاءت بعد لبنان الأرجنتين بواقع 143%، وتركيا 61.4%، وسيراليون 54.6%.وفي أوروبا تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في هنغاريا بواقع 9.9%، وصربيا 8.5%، ورومانيا 8.1%، فيما تم تسجيل أدنى مؤشرات للتضخم في بلجيكا بواقع 0.4% والدنمارك 0.1%.وبين الدول الآسيوية تم تسجيل أعلى نمو للأسعار في باكستان بواقع 26.9%، ولاوس 25.8%، وكازاخستان 10.8%، فيما سجل أدنى نسبة للتضخم في بروناي بواقع 0.1%. (روسيا اليوم)