التقدمي أدان جريمة كرمان: حماية المدنيين وسلامتهم فوق كل اعتبار

أدان الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان "الاعتداء الآثم الذي استهدف المدنيين في منطقة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي سقط ضحيته أكثر من مئة قتيل وعشرات الجرحى".



وعزى "الشعب الايراني والدولة الإيرانية وعائلات الضحايا"، راجياً "الشفاء للمصابين"، وأكد رفضه المبدئي "لأي تعرّض للمدنيين في أي مكان في العالم، والذين يجب أن تكون حمايتهم وسلامتهم دائماً فوق كل اعتبار".

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