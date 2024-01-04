يمثل اغتيال إسرائيل للمسؤول في حماس صالح العاروري، يوم الثلاثاء، في بيروت تصعيداً في الاستخدام الإسرائيلي للقوة المميتة، على الرغم من حقيقة أن إسرائيل كانت تشن بالفعل هجمات عسكرية خارج حدودها الشمالية، بما في ذلك في لبنان.

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وبحسب موقع "Responsible Statecraft" الأميركي، "تم تنفيذ عملية الاغتيال بطائرة مسلحة مسيّرة ضربت مكتبًا لحماس وأدت إلى مقتل العاروري بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين. وتهدد العملية بتوسيع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بطرق متعددة، وعلى المدى القريب، فإن الفرصة الأكبر لمزيد من التصعيد قد تشمل حزب الله. وكان حزب الله وإسرائيل يتبادلان بالفعل إطلاق النار بالمدفعية والصواريخ على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وضربت المسيّرة التي قتلت العاروري منطقة بعيدة عن تلك الحدود، في جزء من جنوب بيروت يعتبر معقلا لحزب الله. وفي الحقيقة، لا يسعى حزب الله إلى خوض حرب شاملة جديدة مع إسرائيل، ففي آخر حرب سابقة من هذا النوع، في عام 2006، تكبد الحزب ولبنان خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وتابع الموقع، "باعتبارها الهدف المباشر للعملية الإسرائيلية، فسوف تبحث حماس عن طرق للانتقام. وكان العاروري أكبر شخصية في حماس يتم اغتيالها منذ بدء الجولة الحالية من القتال في تشرين الأول، كما وكان نائباً لزعيم حماس السياسي المنفي إسماعيل هنية ولعب أدواراً مهمة في الشبكة المالية للجماعة واتصالها مع حزب الله. في الوقت الحاضر، من الواضح أن حماس منشغلة بالقتال في قطاع غزة، لكن من المحتمل أن تسعى إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي يمكن اعتبارها انتقاما متبادلا لاغتيال العاروري".

وأضاف الموقع، "يتناسب اغتيال إسرائيليين خارج الحدود الإقليمية مع هذا القانون، على الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك. لقد جعلت الإجراءات الأمنية الإسرائيلية صعبا على حماس أن تحاول تكرار بعض عملياتها غير المتكافئة السابقة داخل إسرائيل، والتي شملت التفجيرات الانتحارية. كما أن حماس لا تتمتع بقدرة حزب الله الواضحة على القيام بمثل هذه العمليات في أماكن أخرى من العالم".

ورأى الموقع أنه "بقدر ما تلجأ حماس أكثر إلى هذا النوع من القصف والعمليات غير المتكافئة الأخرى، فقد ينذر ذلك بما قد تبدو عليه المرحلة التالية من الصراع بين إسرائيل وحماس، بعد أن ثبت أن الدمار الإسرائيلي لقطاع غزة غير قادر على تحقيق الهدف الإسرائيلي المعلن المتمثل في "تدمير" حماس. إن دور إيران يتم المبالغة فيه بشكل روتيني في مناقشة أنشطة الجماعات المتحالفة معها، ولكن أي تأثير تمارسه على أمثال حزب الله وحماس سيكون أقل في اتجاه ضبط النفس مما كان عليه قبل هذه العملية الإسرائيلية الفتاكة الأخيرة. وكان النظام الإيراني يشعر بالفعل بضغوط من داخل إيران من أولئك الذين يعتقدون أنه لم ينتقم بشكل كافٍ لمقتل إسرائيل للسيد رضي موسوي، الضابط الإيراني الكبير في سوريا، بغارة جوية خارج دمشق قبل أقل من أسبوعين. إن التشابه بين تلك العملية واغتيال العاروري واضح للغاية بحيث لا يمكن تجاهله".

وبحسب الموقع، "من نواحٍ عديدة، يعد مقتل العاروري بمثابة استمرار لاستخدام إسرائيل للقوة على نطاق واسع خارج الحدود الإقليمية على مدار سنوات عديدة، وقد شمل ذلك حملة القصف المستمرة في سوريا وبرنامجها الأطول بكثير للاغتيالات السرية في الخارج. ولكن في السياق الحالي، تمثل العملية إشارة أخرى إلى تصميم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الهجوم على غزة دون نهاية في الأفق، ومع وجود أسباب شخصية وسياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواصلة الهجوم. كما يشير ذلك إلى أن إسرائيل تعطي أولوية منخفضة للمفاوضات، التي يقال إن العاروري كان يلعب فيها دورا رئيسيا، من أجل إطلاق سراح متبادل آخر للسجناء. كما أن التصعيد الإسرائيلي يضع في الاعتبار الاعلان الأخير عن سحب عدد قليل من ألويتها من قطاع غزة".