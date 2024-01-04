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لبنان

ارتفاع عدد شهداء الغارة الاسرائيلية على الناقورة

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:03
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عدد الشهداء في الغارة على الناقورة أمس، ارتفع الى خمسة.
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