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لبنان

كلاس يحدد موعد اختتام فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٣"

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:17
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حدد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاّس، التاسع من شهر شباط المقبل موعداً للاحتفال الختامي لفعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، على أن يُعلن في وقت لاحق مكان إقامة الحفل وبرنامجه ومدعويه.
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يتزامن الاحتفال بالنشاط الختامي لفعاليات العاصمة مع "جائزة بيروت للتطوع" أو "جائزة بيروت لأفضل مشروع تطوعي"، التي عممت ادارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية تفاصيلها وسُبل المشاركة فيها رسميًا أمس الاربعاء.

ودعت وزارة الشباب والرياضة الشباب اللبناني والعربي الراغب في المشاركة في هذه الجائزة الى الدخول على رابط خاص بها على الانترنت والتسجيل وملء الاستمارة وإرفاقها بموافقة وزارة الشباب والرياضة في البلد المشارك، وارسالها خلال مهلة تمتد من 6 كانون الثاني الجاري الى 22 منه.

ستختار لجنة تحكيم تُؤلفها الوزارة ثمانية مشاريع وتدعو مُعدّيها الى بيروت في الفترة من 6 الى 10 شباط للمشاركة في عرض نهائي ومناقشة لاختيار الفائزين الثلاثة، على أن يحل الجميع ضيوفاً على الاحتفال الختامي لعاصمة الشباب العربية في التاسع من شباط.

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