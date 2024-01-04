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لبنان

ميقاتي يلتقي قائد قوات "اليونيفيل"

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:21
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يجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في هذه الاثناء في السرايا.
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ميقاتي

اليونيفيل

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