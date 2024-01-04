بيان لوزراة الماليّة يتعلّق بتسديد ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.. هذه تفاصيله

أصدرت وزارة المال البيان الآتي:



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وجاء في حيثيات الإعلان : "يهم وزارة المال أن تعلم المكلفين المعنيين بضريبة الدخل على الرواتب والأجور أنه أصبح بإمكانهم الولوج إلى النظام الضريبي الإلكتروني eservices.finance.gov.lb من خلال استخدام المفاتيح الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة السر) التي تخولهم تقديم نموذج التصريح ر5 والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) إلكترونياً، وتسديد الضريبة في حال توجبها ضمن المهلة المشار إليها أعلاه تفادياً لتعرضهم لغرامات التحقق والتحصيل."وجاء في حيثيات الإعلان :

" حيث إن وزارة المالية وضعت قيد التطبيق على النظام الضريبي نموذج التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022 وما بعد، وحيث إن مهلة التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022 وتسديد الضريبة المتوجبة عنها مددت لغاية 29/02/2024 ضمناً، وحيث إنه يتوجب أيضاً التصريح إلكترونياً وتسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2023 في مهلة أقصاها 29/02/2024."