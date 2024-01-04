المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان سيشتد: هذا ما ينتظرنا بعد 10 كانون الثاني.. الأب خنيصر يكشف

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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان المنخفض الجوّي لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وسوف تشتد فعاليته على لبنان بين يومي الخميس والجمعة بحيث ستشهد المناطق الساحلية والجنوبية والحبال الغربية الوسطى امطارا متوسطة الى غزيرة، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط للثلوج فوق الـ 2300 متر.ماذا بعد 10 كانون الثاني 2024؟أضاف خنيصر: "من المنتظر ان تغيّر الضغوط الجوّية موضع تمركزها، بين اوروبا ومنطقتنا، الأمر الذي سيساهم بانحراف المنخفضات الباردة نحو تركيا ولبنان وسوريا وفلسطين والاردن بعد العاشر من هذا الشهر (الاسبوع المقبل)، فالمرتفع الآزوري سيغطي غرب اوروبا بقيم ضغط تصل الى 1050hpa، والمنخفض الايسلاندي سيتمدد بين وسط اوروبا وشرقها وغرب روسيا والبحر المتوسط (995hpa)، والمرتفع القطبي الجليدي سيغطي غرينلاند وشمال كندا 1063hpa وصولا الى شمال روسيا.هذا السيناريو للضغوط الجوية وموضع تمركزها خلال 10 ايام، سيساهم بتغذية تركيا ولبنان وسوريا والجوار بسلسلة منخفضات جوية باردة مصحوبة بتدفق للرياح القطبية، ما يؤدي الى تساقط الثلوج على الجبال المرتفعة والمتوسطة، وستكون التراكمات الثلجية ملحوظة وممتازة فوق 1600متر، لما ستحمله من كميات ممتازة من الرطوبة، بخاصة في مراكز التزلج.اليكم الارتفاعات بحسب جغرافية لبنان وطبيعته كيف نحسب المرتفعات من حيث المصطلح العلمي للطقس:الساحل: 0 متر الى 250 مترالجبال المنخفضة: 250متر الى 850 مترالجبال المتوسطة: 850 متر الى 1450 مترارتفاع 1450 ما يوازي 850hpa هو الفاصل بين الجبال المتوسطة والمرتفعة ومنه تُحدَّد درجات الحرارة للتيارات القطبية وقوتها.الجبال المرتفعة 1450 متر الى 2200مترالجبال الشاهقة 2250 متر 3088 مترهذه الارتفاعات الجبلية لطبيعة لبنان الجغرافية، تحدد قوة البرودة للتيارات القطبية وتحدد الجبال التي ستطالها الثلوج ونسبة التراكمات الثلجية.طقس يومي الخميس والجمعة غائم وممطر ينحسر المنخفض الجوّي اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة وترتفع درجات الحرارة بين السبت والاثنين.