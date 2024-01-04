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لبنان

عن إحتمال التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.. هكذا علّقت واشنطن

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:33
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على وقع التهديدات التي أطلقها، مساء أمس، الامين العام لحزب الله حسن نصرالله متوعداً بالرد على اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة حماس صالح العاروري، رأى العديد من المراقبين أن هذا الرد إن حصل سيكون محدوداً.
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وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين عند سؤاله عن خطاب نصر الله "لم نر حزب الله يهب سريعاً لدعم حماس ومساعدتها".
 
بدوره، رأى مسؤول أميركي آخر، تحدث إلى الصحافيين مشترطا عدم كشف هويته، أن حزب الله وإسرائيل لا يرغبان في دخول حرب.

وقال "على حد علمنا، لا توجد رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل والعكس صحيح"، وفق ما نقلت وكالة رويترز. (العربية) 
 
 

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