اشكال واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

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وقع اشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة الزاهرية طرابلس تطور لاحقاً الى اطلاق نار كثيف نتج عنه سقوط جريح ويدعى "ا.د"، جرى نقله لاحقاً الى مستشفى الاسلامي للعلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وعلمت على تعقب مطلقي النار الذين فروا الى جهه مجهولة.وكان قد سمع صوت اطلاق الرصاص في ارجاء مدينة طرابلس