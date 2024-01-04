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لبنان

في المنية.. أمن الدّولة تدهم معملاّ للألبان

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:36
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قامت دوريّة من أمن الدّولة – مديريّة الشمال الإقليميّة، بدهم معمل للألبان والشنكليش في منطقة المنية، يديره المدعوّ (ه. م.) من الجنسيّة السوريّة، وتمّ تنظيم محضر ضبط بحقّه لمخالفته شروط النظافة والصّحّة العامّة، وتمّ أيضاً تلف كامل كمّيّة البضاعة الموجودة في المعمل والتي تقدّر بحوالي ٤٠٠ كلغ من الشنكليش واللبنة.
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وقالت في بيان:"خطيرة ظاهرة انتشار الموادّ الغذائيّة التي لا تستوفي الشروط الصحّيّة، والتي تعمل عبر معامل تجتاحها البكتيريا، على تسويق منتجاتها في المناطق اللبنانيّة، فمعمل اللبنة والشنكليش الذي تمّ دهمه في الشمال، تبيّن بحسب التحقيق، أنّ أكثر من 30 % من منتجاته تسوّق في جبل لبنان، و20 % في بيروت، والباقي في مختلف مناطق الشمال، وهذا ما يدعو المواطن إلى التنبّه لمصدر أيّ منتج غذائيّ قبل شرائه، والتبليغ عن أيّ ضرر أو تسمّم يصيبه بعد تناول هذه المنتجات، لملاحقة المرتكبين ورفع الضرر عن باقي المواطنين".
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