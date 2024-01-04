اعتصام في طرابلس.. وهذه التفاصيل

نفذ عدد من الطلاب والاهالي واستاذة مدرسة التوجيه التربوي وقفة احتجاجية امام مبنى دائرة التربية في طرابلس بسبب التوجه لاغلاق المدرسة المذكورة وذلك على خلفية خلافات عقارية بين الشركاء



وقد ناشد المعتصمون وزير التربية والتعليم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتدخل لحل هذا الموضوع قبل ان يصبح الطلاب في الشوارع، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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