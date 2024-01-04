بعد ليل عنيف.. مواجهات حادة عند الحدود الجنوبية

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لا تزال حدة الاشتباكات مرتفعة عند الحدود الجنوبية بين عناصر من حزب الله والجيش الاسرائيلي الذي أغار صباح اليوم على بلدة مارون الراس شرق الحديقة قرب نقطة الجيش، وعلى اطراف حولا وادي السلوقي.كما قصفت المدفعية الاسرائيلية عند مدخل حديقة ايران في بلدة مارون الراس، وعلى منزل بالقرب من حديقة إيران في مارون الراس بالقطاع الأوسط من دون ورورد معلومات عن وجود أشخاص فيه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".في المقابل، أعلن حزب الله في بيان ان ‌‏‌‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 09:00 من صباح يوم الخميس تموضعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.‏