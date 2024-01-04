بيان لمصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه

عطفاً على تعهّد مصرف لبنان بنشر بيان الوضع الموجز بصورة واضحة تعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، وبناء على مبدأ الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، صدر عن مصرف لبنان البيان التالي:

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