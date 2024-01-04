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لبنان

بيان لمصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
04-01-2024 | 03:50
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عطفاً على تعهّد مصرف لبنان بنشر بيان الوضع الموجز بصورة واضحة تعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، وبناء على مبدأ الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية، صدر عن مصرف لبنان البيان التالي: 
 
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