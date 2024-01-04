Advertisement

لبنان

رفضا للقانونين السكني وغير السكني.. ممثلو لجان المستأجرين دعوا الى الاعتصام في هذا التاريخ

Lebanon 24
04-01-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1148509-638399630005212293.png
Doc-P-1148509-638399630005212293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد ممثلو لجان المستأجرين واصحاب المؤسسات التجارية والصناعية والحرفية والعاملين فيها اجتماعا، بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL  ) .
Advertisement

وأصدر المجتمعون بيانا اعلنوا فيها انه "لا يزال بعض ممثلي الشركات العقارية والمالية يهددون ويتوعدون بطردنا من المنازل والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية والمكاتب، تارة بحجة سريان مفعول القانون الأسود بالنسبة للإيجارات السكنية، وطورا بحجة القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي ولد ميتاً وفي حال عدم الغائه، سيؤدي إلى إقفال عشرات آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، عدا عن قطع أرزاق مئات آلاف العمال والموظفين وعائلاتهم" .

ودعا المجتمعون إلى "متابعة التحرك الذي انطلق من شوارع بيروت وصيدا والنبطية وطرابلس وزحلة نهاية العام الماضي وفي الأيام الاولى من العام الحالي تحت شعار الغاء القانونين التهجيريين في المجالين السكني وغير السكني، والعودة إلى إقرار القانون ١٦٠/٩٢، مع بعض التعديلات في مجال البدلات باتجاه ينصف المستأجر والمالك معا ويساوي بين حقوقهما".

ودعوا الى الاعتصام في ساحة ساسين في بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية الاخرى، عند الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه ٩ كانون الثاني ٢٠٢٤، "لنقول لا لتجار العقارات ومصاصي دم الشعب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2024-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-01-04
05:07 | 2024-01-04
05:00 | 2024-01-04
04:41 | 2024-01-04
04:00 | 2024-01-04
03:57 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24