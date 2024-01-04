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لبنان

"حماس" تدعو إلى المشاركة في تشييع العاروري في بيروت اليوم

Lebanon 24
04-01-2024 | 04:41
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أعلنت حركة "حماس" أنه ستقام اليوم في لبنان مراسم تشييع نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" الذين اغتيلوا في بيروت، داعية إلى المشاركة في التشييع.

وقالت "حماس" في بيانها: "ندعوكم إلى المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".
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وذكرت أن المسيرة ستنطلق من مسجد الإمام علي رضي الله عنه في الطريق الجديدة - بيروت إلى مقبرة الشهداء - دوار شاتيلا.
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