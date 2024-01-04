ملتقى التأثير المدني: "بناء المواطنة" مسار منذ دولة لبنان الكبير!

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دّون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "2024 والمطالِع الدموية المؤرقة تجتاح لبنان، والمنطقة، والعالم. والسِيادة عندنا معلقَةٌ بين تشريعٍ للأبواب وانتهاك للحق الدولتي المؤسساتي الشرعيّ".وقال الملتقى: "بناء المواطنة مسار تاريخي منذ قيام دولة لبنان الكبير. ورغم التحديات الآتية، والأوجاع المستدامة، والمخاطر المحدقة، والانتماءات الملتبسة، ثمة يبقى في الأُفق أمل خلاص".وأضاف: "بوصلتنا حياد لبنان، ودعم القضايا العادلة المحقة التزام أخلاقي ثابت لنا".وانتهى الملتقى إلى القول: "إنه زمن أوسع مروحة تحالف عقلاني قيمِي دستوري، كفى تكتيك وقصور عن المهمة التّاريخيَّة الإنقاذية".وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ القضيّة_اللبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" على طريقة "البازل" للعلم اللبناني توحي بأن " السيادة المشلعة وأُفق الخلاص الحتمي".