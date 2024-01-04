محضر ضبط بحق محطة المحروقات هذه لمخالفتها السعر الرسمي

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على محال المواد الغذائية ومحطات المحروقات في بلدتي المعمرية والحجة قضاء الزهراني.

وتم تنظيم محضر ضبط بحق محطة محروقات في المعمرية بسبب تسعير صفيحة البنزين95 اوكتان بسعر اعلى من السعر الرسمي بـ000 282ل.ل مخالفة بذلك قرار وزارة الطاقة والمياه.