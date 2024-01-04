Advertisement

لبنان

محضر ضبط بحق محطة المحروقات هذه لمخالفتها السعر الرسمي

Lebanon 24
04-01-2024 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1148544-638399681742295117.jpeg
Doc-P-1148544-638399681742295117.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على محال المواد الغذائية ومحطات المحروقات في بلدتي المعمرية والحجة قضاء الزهراني.
 
وتم تنظيم محضر ضبط بحق محطة محروقات في المعمرية بسبب تسعير صفيحة البنزين95 اوكتان بسعر اعلى من السعر الرسمي بـ000 282ل.ل مخالفة بذلك قرار وزارة الطاقة والمياه.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:19 | 2024-01-04
04:30 | 2024-01-04
07:04 | 2024-01-04
07:02 | 2024-01-04
06:50 | 2024-01-04
06:21 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24