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لبنان

اللواء إبراهيم استقبل ماغرو وهرنانديز.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
04-01-2024 | 10:30
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استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وخلال اللقاء، تم "عرض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية واهتمام فرنسا بتجنب التصعيد على الجبهة الجنوبية في لبنان، خصوصا بعد تمادي العدو الإسرائيلي في خرقه للقرارات الاممية، وأبرزها الـ١٧٠١ وتعديه الدائم على السيادة اللبنانية وآخر فصول هذا الاعتداء ما جرى أول من أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي كان بنتيجته اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد صالح العاروري".
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كما استقبل اللواء عباس سفير المكسيك روبيرتو هرنانديز، وتم البحث في التطورات على الساحة الاقليمية والدولية. 
 
 كما تم عرض للأوضاع، "في ظل تسارع الاحداث وارتفاع منسوب التصعيد العسكري في جنوب لبنان بعد تمادي العدو الاسرائيلي في خرقه السيادة اللبنانية والقرار الاممي ١٧٠١، خصوصاً لجهة اغتيال القيادي في حركة حماس الشيخ صالح العاروري"، وفق بيان عن مكتب ابراهيم.
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