بري ابرق الى الخامنئي وقاليباف بشهداء الاعتداء الارهابي في كرمان

Advertisement

أبرق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي، ولرئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف مدينة كرمان ومعزياً بالشهداء.وقد جاء في نص برقية الرئيس بري للسيد علي الخامنئي :"بسم الله الرحمن الرحيم "وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا"، صدق الله العظيم. سماحة قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي الخامنئي حفظكم المولى. لقد آلمنا المصاب الجلل الذي ألم بالجمهورية الاسلامية جراء الإعتداء الإرهابي الآثم الذي إستهدف المدنيين الآمنين في مدينة كرمان وتسبب بإرتقاء عشرات الشهداء والجرحى".واضاف: "إننا اذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية فهي بقدر ما تمثل من عدوان إرهابي إستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أمنها وإستقرارها ، هي أيضاً تؤكد بما لا يقبل الشك أن الإرهاب لن يفت من عضد الثورة الإسلامية الإيرانية وشعبها في المضي قدماً في مسيرة التقدم والإقتدار".وتابع: "إننا إذ نتقدم من سماحتكم ومن الشعب الإيراني ومن ذوي الشهداء بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمُن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم والجمهورية الإسلامية في أمنها ومنعتها وإقتدارها إنه نعم المولى ونعم النصير".وللغاية نفسها أبرق رئيس المجلس أيضاً لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الإيرانية الدكتور محمد باقر قاليباف، وجاء في نص البرقية: بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم وسائر أعضاء مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني أسمى آيات العزاء والمواساة والتضامن مع ذوي الشهداء والجرحى الذين قضوا جراء الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف المدنيين والآمنين في مدينة كرمان".وأضاف: "اننا اذ نستنكر هذه الجريمة الارهابية النكراء نتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دوام الأمن والإستقرار".