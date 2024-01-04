في النبطية.. أمن الدّولة توقّف مزوّر دولارات

أوقفت دورية من مديرية النبطية الإقليمية - مكتب مرجعيون وحاصبيا، المدعو (ح. ز.) في بلدة إبل السقي - قضاء مرجعيون، في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها المديرية العامة لأمن الدولة لملاحقة المطلوبين الخطيرين في مختلف المناطق اللبنانية، بجرم ترويج عملة مزورة من فئة ١٠٠ دولار أميركي، وضبطت بحوزته ٦٠٠٠ دولار أميركي مزور. وتم سوقه الى مكتب مرجعيون، وتوقيفه بناء على إشارة القضاء المختص.

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