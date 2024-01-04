قائد الجيش عرض والنائب الصمد للتطورات عند الحدود الجنوبية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب النائب جهاد الصمد.

وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.