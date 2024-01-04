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لبنان
قائد الجيش عرض والنائب الصمد للتطورات عند الحدود الجنوبية
Lebanon 24
04-01-2024
|
06:17
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب النائب جهاد الصمد.
وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات عند الحدود الجنوبية.
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