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لبنان

ميقاتي التقى لاثارو: لتحييد "اليونيفيل" عن العمليات العسكرية

Lebanon 24
04-01-2024 | 06:19
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" أرولدو لاثارو قبل ظهر اليوم في السرايا. 

وتم البحث في تطبيق القرار1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع. وتناول اللقاء أيضا  التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الامن والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701.
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في خلال الاجتماع جدد رئيس الحكومة ادانته الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية. وطالب برفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية  للخط الازرق وللقرار 1701. وجدد التزام لبنان الدائم بالقرار الاممي ومندرجاته.

وقال: المطلوب من كل الاطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملا. 
 


وقد شارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة  السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

سفيرة سويسرا
واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت ، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وفي الأوضاع السائدة على جانبي الخط الأزرق في الجنوب اضافة الى تنفيذ القرار رقم  1701.
 


أمن الدولة
وإجتمع  الرئيس ميقاتي مع المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا على رأس وفد من الضباط في المديرية.
 


سفير لبنان في الجزائر 
كما اجتمع  الرئيس ميقاتي مع سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الجزائرية وسبل تطويرها.
 
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