بيان عن السفارة الإيرانية في لبنان.. هذا ما جاء فيه

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أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان في بيان، عن "فتح سجل التعازي بشهداء التفجيرين الإرهابيين الآثمين في مدينة كرمان، يوم غد الجمعة 5 كانون الثاني 2024، من الساعة 11:00 صباحاً لغاية الساعة 1:00 ظهراً، وذلك في مقرها الجديد (قرب نادي الغولف)".