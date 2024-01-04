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لبنان

خلف : انه فعلا زمن الانقلاب

Lebanon 24
04-01-2024 | 07:02
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قال النائب ملحم خلف في تصريح من مجلس النواب أن:"في اليوم 351  لوجودي داخل مجلس النواب أصرح: ما بالنا نحن النواب، نستمر في حالة الانقلاب التي أوقعنا أنفسنا وشعبنا ودولتنا وجمهوريتنا فيها؟ ما بالنا نكثر من الكلام الجميل، الرنان، الصائب الجامع ونجنح في افعال لا تطابق معه لا بل على العكس، نكثر من الافعال المدمرة والقاتلة لوحدتنا ولبعضنا البعض وللعيش معا.أي ازدواجية تصيب هذه الطبقة السياسية التقليدية؟".

 

وأضاف متسائلا : بماذا تتلهى هذه الطبقة؟ تتمسك بالقشور على حساب الجوهر. تتمسك بظاهر الديموقراطية فيما تمارس الديكتاتوريات الطائفية، المذهبية،الزبائنية،التحاصصية، التقاسمية،إنه الانقلاب. نعم انه الانقلاب على الدستور.وكيف لا! والنواب يرفضون الانصياع الى الدستور وانتخاب رئيس؟ كيف لا! والنواب يتلهون في نتائج عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل يتلهون في تدمير الجمهورية وتعطيل مؤسساتها.إنه زمن الانقلاب.

 

وقال خلف: انه زمن الانقلاب على سيادة القانون. انه زمن الانقلاب على العيش معا، انه زمن السياسة المتفلتة من القيم الاخلاقية والقيم الوطنية والقيم الدستورية والقيم القانونية.

 

وأكد انه "فعلا زمن الانقلاب، طالما ان حارس الجمهورية غائب وهو الذي يقسم بالله العظيم على احترام الدستور والحفاظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه، فهل قررنا الاستمرار في الانقلاب؟". ( الوكالة الوطنية)

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