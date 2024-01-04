بوصعب: لا يمكن الحديث عن القرار 1701 قبل وقف الحرب

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم، سفير مصر في لبنان علاء موسى.



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كذلك جرى البحث في التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة، والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. وتناول البحث خلال اللقاء، مجمل الاوضاع العامة على الساحة الداخلية، كما تم التطرق الى ملف الاستحقاق الرئاسي والى دور اللجنة الخماسية المسهّل في عملية اعادة تفعيل العجلة الحركة من جديد للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية.كذلك جرى البحث في التطورات الاخيرة جراء الحرب على غزة، والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

وفي سياق متصل، أكد بو صعب انه "لا يمكن الكلام عن القرار 1701 قبل وقف الحرب والانتقال بعدها الى المرحلة التي تلي وقف اطلاق النار في لبنان ، بما في ذلك ملف الترسيم البري".