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لبنان

بالفيديو: تشييع العاروري واثنَين من مرافقيه في بيروت

Lebanon 24
04-01-2024 | 07:48
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شيّعت حركة "حماس" نائب رئيس مكتبها السياسي القيادي صالح العاروري، واثنَين من مرافقيه عزام الأقرع ومحمد الريس بعد ظهر اليوم الخميس، في موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة إلى "مقبرة الشهداء" في مخيّم شاتيلا.
 
 
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وكانت قد دعت حركة حماس إلى المشاركة في تشييع العاروري في بيروت اليوم، وقالت في بيان لها: "ندعوكم إلى المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".
 
واغتالت إسرائيل العاروري مع ستة آخرين في غارة من طائرة حربية استهدفت شقة سكنية وسيارة في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء.
 

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