بالفيديو: تشييع العاروري واثنَين من مرافقيه في بيروت

شيّعت حركة "حماس" نائب رئيس مكتبها السياسي القيادي صالح العاروري، واثنَين من مرافقيه عزام الأقرع ومحمد الريس بعد ظهر اليوم الخميس، في موكب حاشد انطلق من مسجد الإمام علي في الطريق الجديدة إلى "مقبرة الشهداء" في مخيّم شاتيلا.

الشيخ صالح العاروري إلى مثواه الأخير.. pic.twitter.com/nut0QT4igT — Yasser (@Yasser_Gaza) January 4, 2024 Advertisement

وكانت قد دعت حركة حماس إلى المشاركة في تشييع العاروري في بيروت اليوم، وقالت في بيان لها: "ندعوكم إلى المشاركة في تشييع الأخوة الذين ارتقوا خلال عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذها العدو الصهيوني في الضاحية الجنوبية لبيروت: الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، والشهيد القائد عزام الأقرع، والشهيد محمد الريس".