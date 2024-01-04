مولوي عرض شؤوناً انمائية مع زوّاره

عرض وزير الداخلية القاضي بسام مولوي مع النائب الان عون في مكتبه قبل ظهر اليوم ، المستجدات على الساحة اللبنانية وشؤونا انمائية تتعلق بمنطقة المتن الجنوبي.



كما التقى رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، وعرض معه شؤونا انمائية وخدماتية تتعلق بالضاحية الحنوبية لمدينة بيروت.

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