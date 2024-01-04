الحزب السوري القومي أدان التفجيرات الإرهابية في كرمان

دان الحزب السّوري القومي الاجتماعي في بيان، "التّفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا المدنيّين الأبرياء في محافظة كرمان الإيرانيّة، والّذين كانوا يهمّون بزيارة ضريح الشّهيد قاسم سليماني في ذكرى استشهاده".

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واكد أنّ" العدوّ يدرك أنّ شهادة سليماني لم تؤدِّ إلى محو أثره وتأثيره في نفوس المؤمنين بأنّ المقاومة هي السّبيل الوحيد لتحرّر الشعوب وتحرير الأرض، ولذلك عاد العدوّ من جديد ليستهدف زوّاره".

وتقدّم " بأخلص مشاعر العزاء من القيادة الإيرانيّة والشّعب الإيراني الّذي لا يزال حتّى اليوم يقدّم الشهداء ثمنًا لترسيخ فكرة العداء للكيان الغاصب ورفعًا لراية فلسطين". ( الوكالة الوطنية)