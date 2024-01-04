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لبنان

"وجه آخر للإرهاب الصهيوني".. "أمل" دانت تفجيري كرمان

Lebanon 24
04-01-2024 | 08:58
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دانت حركة "أمل" في بيان لمكتبها السياسي، "الإعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة كرمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين".

وجاء في نص البيان: "مجددا في سياق متزامن بين إستمرار إرهاب الدولة المنظم لآلة القتل والإبادة الصهيونية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين المحتلة، يضرب الوجه الآخر لهذا الإرهاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التفجيرين الإرهابيين اللذين إستهدفا المدنيين والآمنين في مدينة كرمان".
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واضاف: "إن حركة أمل بالقدر الذي تدين فيه هذه الجريمة الارهابية النكراء، هي على نفس القدر من الثقة أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا وثورة ماضون في مسيرة التقدم والمنعة والإقتدار".

كما تقدمت الحركة أمل من "قائد الثورة الاسلامية الايرانية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي ومن الشعب الإيراني بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

 
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