جنبلاط أبرق الى رئيس وزراء اليابان معزياً بضحايا الزلزال

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، إلى رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، معزيا بضحايا الزلزال الذي ضرب اليابان.



وجاء في نص البرقية: "تلقيت بحزن شديد خبر وقوع زلزال جديد في اليابان، وهو واحد من الزلازل العديدة التي تشهدها بلادكم. وفي هذه اللحظات الصعبة، أتقدم من الشعب الياباني وأسر الضحايا ومنكم بخالص التعازي والمواساة. وأتمنى لليابان الرخاء والسلامة من الكوارث الطبيعية ".

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