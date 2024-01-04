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لبنان

"لودريان قريباً في بيروت"... وهذا ما كشفه السفير الفرنسي عن دعم بلاده للبنان

Lebanon 24
04-01-2024 | 09:23
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عرض السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو مع الرابطة المارونية، الوضع اللبناني من مختلف جوانبه في ضوء الحرب على غزة وتداعياته، بخاصة في الجنوب والدور الذي تقوم به فرنسا في هذه المرحلة. 

وأكد ماغرو خلال زيارته مقرّ الرابطة "أن جهد بلاده منصب لضمان عدم جر لبنان إلى التصعيد الجاري في الإقليم"، معلنا "أن الوزير جان ايف لودريان سيكون قريبا في بيروت لمتابعة مهمة اللجنة الخماسية في السعي لإيجاد حل لازمة الشغور الرئاسي". 
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وقد اخذ موضوع النزوح السوري إلى لبنان حيزا من البحث، فقال ماغرو إن "بلاده تود أن تضطلع بدور في هذا الملف للتوصل إلى حل يتلاءم مع مصلحة لبنان، مع التشديد على أهمية متابعة هذا الموضوع من قبل رئيس الجمهورية العتيد".

كما تطرق البحث في الاجتماع إلى دور فرنسا بدعم النظام التربوي والقطاع الاستشفائي في لبنان، وشدد ماغرو على دعم فرنسا الدائم للجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية ليقوموا بدورهم في حفظ الاستقرار في البلاد.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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