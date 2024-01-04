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لبنان
توضيح من أسايان بشأن رئاسة الرهبانية الباسيلية الشويرية
Lebanon 24
04-01-2024
|
09:20
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أعلن المندوب البابوي للرهبانية الباسيلية الشويرية - النائب الرسولي للاتين في لبنان المطران سيزار أسايان في بيان، أنه "بعد صدور وتناقل ما ورد في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس بتاريخ 4/1/2024، تفيد الرهبانية الباسيلية الشويرية بأن ما نشر يحمل الكثير من المغالطات وهو في غالبيته بعيد عن الصحة والدقة ولا يقارب الحقيقة".
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وأضاف: "لهذا كان هذا البيان لنؤكد بأن الأرشمندريت برنار توما الفائق الاحترام لا يزال هو الرئيس العام الفعلي للرهبانية الباسيلية الشويرية، وإن تعييني مندوبا بابويا إنما أرادته السلطات المختصة لمساعدة الرهبانية في تجديد حياتها الروحية وتنظيم عملها الإداري".
وتابع: "وعليه، فإننا وبموجب حق الرد، نطلب من جميع الوسائل الاعلامية (المكتوبة والمرئية والمسموعة) ووسائل التواصل الاجتماعي عدم نشر أي قرار يتعلق بالرهبانية ما لم يصدر عن المندوب البابوي".
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