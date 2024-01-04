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لبنان

القصف الإسرائيلي مستمرّ... هذه آخر تطورات الجنوب

Lebanon 24
04-01-2024 | 10:18
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يستمرّ التوتر والقصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية عدّة.

إذ استهدف قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي أطراف بلدتي مركبا وحولا في جنوب لبنان، بالتزامن مع مهاجمة "المقاومة الإسلامية" موقعاً إسرائيلياً في هونين.
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كما أصدرت "المقاومة الإسلامية" بياناً جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت قوة ‏القناصة في المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم الخميس 4-1-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام وأصابتها بدقة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل".

كما أفادت مندوبة "لبنان 24" بسقوط قذيفة على وادي السلوقي بين حولا ومجدل سلم، بعدما كانت غارات عدة بمسيرات إسرائيلية قد سقطت على اطراف عيتا الشعب، وإحداها على الطريق بين دبل وعيتا، بالإضافة إلى تعرّض أطراف الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي من الجنوب لقصف مدفعي.

وتمّ رصد طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع "إم كا" فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا على علو منخفض.

وكان العدو الإسرائيلي قد استهدف منطقة بركة الغربية جنوب غرب بلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي.
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