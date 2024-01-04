خبر مهمّ عن إضراب المدارس الكاثوليكية... الأجواء إيجابية!

ترددت معلومات عن "توجّه لتعليق إضراب المدارس الكاثوليكية والعودة الى التعليم الاثنين المقبل"، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنّ "الأجواء إيجابية إلا أن القرار النهائي لم يُتَّخذ حتى الساعة".



ووفق المعلومات، فإنّ "المشاورات في وزارة التربية اليوم كانت إيجابية، وسيتم عقد اجتماع مع الأمانة العامة للمدارس الخاصة، وآخر مع اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية، ليُصار إلى اتخاذ القرار النهائي".

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