Advertisement

لبنان

خبر مهمّ عن إضراب المدارس الكاثوليكية... الأجواء إيجابية!

Lebanon 24
04-01-2024 | 09:48
A-
A+
Doc-P-1148627-638399839529262920.jpg
Doc-P-1148627-638399839529262920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترددت معلومات عن "توجّه لتعليق إضراب المدارس الكاثوليكية والعودة الى التعليم الاثنين المقبل"، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنّ "الأجواء إيجابية إلا أن القرار النهائي لم يُتَّخذ حتى الساعة".

ووفق المعلومات، فإنّ "المشاورات في وزارة التربية اليوم كانت إيجابية، وسيتم عقد اجتماع مع الأمانة العامة للمدارس الخاصة، وآخر مع اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية، ليُصار إلى اتخاذ القرار النهائي".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-01-04
11:27 | 2024-01-04
11:20 | 2024-01-04
11:09 | 2024-01-04
11:04 | 2024-01-04
10:55 | 2024-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24