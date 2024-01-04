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لبنان

في طرابلس... أطلق النار عليه ثمّ فرّ إلى جهة مجهولة

Lebanon 24
04-01-2024 | 10:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن المدعو "م.ش" أطلق النار بإتجاه "ع.ق.ح" واصابه بطلقات نارية في قدميه، في محلة باب الرمل طرابلس.

وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة بينما جرى نقل الجريح الى احدى مستشفيات المدينة للعلاج.
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وبحسب المعلومات، فقد جاء اطلاق النار نتيجة اشكال سابق بين الطرفين .
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