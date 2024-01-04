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لبنان

"تفادياً لأي تصعيد عسكري "... هذا ما طلبته الكويت من مواطنيها في لبنان

Lebanon 24
04-01-2024 | 10:21
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دعت وزارة الخارجية الكويتية "المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحذر أو المغادرة الطوعية تفادياً لأي تصعيد عسكري بالمنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة"، بحسب ما أفادت به وكالة "كونا".

وأضافت الوكالة أن الوزارة تحثّ المواطنين الكويتيين على "الالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية والتواصل مع السفارة ببيروت عند طلب المساعدة على الرقم: 
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0096171171441".
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