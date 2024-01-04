عن حلّ الصراع مع "الحزب"... ماذا قال وزير إسرائيليّ لأحد المسؤولين الأميركيين؟

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المبعوث الأميركي الخاص اموس هوكشتاين، أن بلاده تفضّل حل الصراع مع "حزب الله" بالطرق السياسية، لكن الوقت المتاح لهذا الاحتمال قصير.

وشدد غالانت على أن إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني على الحدود.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن غالانت وممثلي الجيش الإسرائيلي استعرضوا أمام هوكشتاين الظروف الأمنية التي ستسمح لسكان الشمال الإسرائيلي بالعودة إلى منازلهم، التي تركوها بعد اندلاع الحرب.



كما أعرب غالانت عن تقديره لدعم الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس جو بايدن، وشكر هوكشتاين "على التزامه بأمن إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي". (سبوتنيك)