أحمد غادر منزل ذويه منذ يومين ولم يعدّ... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- أحمد محمد غراء (من مواليد عام 2005، سوري).الذي غادر منزل ذويه، الكائن في بلدة ضهر العين – الكورة، بتاريخ 2-1-2023، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.